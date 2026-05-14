คิวบาวิกฤตหนัก น้ำมันหมดประเทศ ไฟฟ้าดับยาว 22 ชม./วัน

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า สถานการณ์ในประเทศคิวบากำลังก้าวเข้าสู่ภาวะล่มสลายทางพลังงานอย่างเต็มรูปแบบ โดยรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของคิวบาออกมายอมรับว่า ขณะนี้ประเทศไม่มีน้ำมันเตาและน้ำมันดีเซลสำรองเหลืออยู่เลย
วิกฤตการณ์ดังกล่าวส่งผลให้โครงข่ายไฟฟ้าแห่งชาติอยู่ในสถานะวิกฤต และทำให้ประชาชนในกรุงฮาวานาและพื้นที่ส่วนใหญ่ของเกาะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ไฟดับต่อเนื่องยาวนานถึง 20-22 ชั่วโมงต่อวัน
โครงสร้างพลังงานที่เปราะบางและการปิดล้อมจากสหรัฐฯ ปัจจุบันคิวบาสามารถผลิตน้ำมันดิบได้เองเพียงประมาณ 40,000 บาร์เรลต่อวัน แต่มีความต้องการใช้จริงสูงถึง 90,000 ถึง 110,000 บาร์เรลต่อวัน ทำให้ต้องพึ่งพาการนำเข้าอย่างมหาศาล
อย่างไรก็ตาม การนำเข้าได้หยุดชะงักลงเกือบทั้งหมดจากการที่รัฐบาลสหรัฐฯ ภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศมาตรการปิดล้อมทางเศรษฐกิจและการขนส่งน้ำมันตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม ที่ผ่านมา โดยมีการขู่คว่ำบาตรและเรียกเก็บภาษีกับประเทศใดก็ตามที่ส่งน้ำมันให้คิวบา ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อพันธมิตรหลักอย่างเวเนซุเอลาและเม็กซิโก