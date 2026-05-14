กกต.แจง หากผู้ว่าฯ กทม.ครบวาระ ต้องอยู่ต่อจนกว่าคนใหม่เข้าปฎิบัติหน้าที่

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชี้แจงกรณีที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้นั้นคงอยู่ในตำแหน่งต่อไปจนกว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งได้รับเลือกตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่ แต่หากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอื่น นอกจากครบวาระ เช่น การลาออก ให้ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จนกว่าจะมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่เข้ารับหน้าที่ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แตกต่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น เช่น อบจ. เทศบาล หรือ อบต. ซึ่งกำหนดให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่แทน เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งหรือว่างลง