"แม่ทัพกุ้ง" ยังไม่ได้บวช ชี้ภาพว่อนโซเชียลเป็น AI ย้ำบวชจริงก่อนเข้าพรรษา

พล.อ.บุญสิน พาดกลาง ที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบก เปิดเผยถึงกระแสข่าวการอุปสมบทของตน ภายหลังโลกโซเชียลมีการเผยแพร่ภาพตัดต่อผ่าน AI จนหลายคนเข้าใจว่าบวชแล้ว โดยยืนยันชัดว่า ขณะนี้ยังไม่ได้อุปสมบท แต่รู้สึกซาบซึ้งใจและขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนที่ติดตามและร่วมอนุโมทนาบุญมาอย่างต่อเนื่อง
พล.อ.บุญสิน ระบุว่า ก่อนหน้านี้ได้เข้ากราบหลวงปู่ศิลา ซึ่งท่านได้เมตตามอบเครื่องอัฐบริขารสำหรับใช้ในพิธีอุปสมบทให้เป็นสิริมงคล พร้อมตั้งใจแน่วแน่ว่า จะอุปสมบทเป็นระยะเวลาประมาณ 1 พรรษา เพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่เหล่าทหารหาญตามแนวชายแดนทั่วประเทศ โดยเฉพาะกำลังพลที่เสียชีวิตและบาดเจ็บจากสถานการณ์สู้รบบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา รวมถึงประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว
สำหรับกำหนดการอุปสมบทเบื้องต้น คาดว่าจะมีขึ้นก่อนวันเข้าพรรษาเล็กน้อย ซึ่งปี 2569 วันเข้าพรรษาตรงกับวันที่ 30 กรกฎาคม โดยวันและเวลาที่แน่ชัดยังต้องรอพระอุปัชฌาย์พิจารณาอีกครั้ง
พร้อมกันนี้ พล.อ.บุญสิน ได้กล่าวขอบคุณประชาชนที่ร่วมส่งกำลังใจและร่วมอนุโมทนาบุญผ่านทุกช่องทาง พร้อมยืนยันว่า เมื่อถึงวันอุปสมบทอย่างเป็นทางการแล้ว จะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้งว่าจำพรรษาอยู่ ณ วัดใด
ส่วนสถานที่อุปสมบทนั้น จะจัดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานี โดยหลังเสร็จพิธีและเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์แล้ว หากประชาชนผู้มีจิตศรัทธาต้องการร่วมทำบุญ ใส่บาตร หรือสนทนาธรรม ก็สามารถเดินทางมาร่วมอนุโมทนาได้ หลังการอุปสมบทเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว