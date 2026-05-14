รองโฆษกฯ แจงปมแถลงข่าวปลดล็อก 8 กิจการ พาดหัวคลาดเคลื่อน ยันไม่โดนวางยา

ร้อยเอกหญิงภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สักการะศาลพระภูมิและศาลตายาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา 07.56 น. เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่
โดยร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ เปิดเผยว่า ในส่วนของงานที่กำกับดูแล ได้รับมอบหมายดูเรื่องที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์งานในกระทรวงที่พรรคเพื่อไทยรับผิดชอบ และสิ่งสำคัญ คือ จะเน้นเรื่องการสื่อสาร ว่า รัฐบาลจะเดินหน้าการดำเนินงานอย่างไร
ส่วนได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีแล้วหรือไม่ หลังจากเมื่อวานได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเกิดความคลาดเคลื่อน ในการแถลงมติ ครม. อนุมัติพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 และอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดธุรกิจ ที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 8 กลุ่มธุรกิจ ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ว่า ยังไม่ได้พูดคุย ซึ่งจากกรณีที่ผิดพลาด อาจเกิดจากความคลาดเคลื่อนในเนื้อหา และการพาดหัวข่าว
โดยหลังจากนี้จะระมัดระวังในการสื่อสารที่อาจทำให้ประชาชนเข้าใจผิด เนื่องจากบางเรื่องมีเนื้อหา รายละเอียดค่อนข้างเยอะ ก็อยากให้ติดตาม และอ่านในรายละเอียดด้วย พร้อมยืนยันว่า จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่การวางยาทางการเมือง หลังเข้ารับตำแหน่งใหม่อย่างแน่นอน และเรื่องนี้ได้หารือกับพรรคเพื่อไทยแล้ว ซึ่งทางผู้ใหญ่ของพรรคไม่ได้ว่าอะไร