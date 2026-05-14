รัฐบาลเร่งแก้ PM 2.5 ข้ามแดนเชิงรุก ผนึกประเทศเพื่อนบ้านตั้งวอร์รูมเกาะติด

นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินหน้าแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 และมลพิษข้ามพรมแดนอย่างต่อเนื่อง ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการความร่วมมือทั้งภายในประเทศและกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
นางสาวลลิดา กล่าวว่า จากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ซึ่งข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมพบว่า จุดความร้อนจำนวนหนึ่งเกิดจากการเผาทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน กรมควบคุมมลพิษ จึงได้ร่วมกับกรมกิจการชายแดนทหาร กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินโครงการจัดตั้ง "ห้องปฏิบัติการติดตามสถานการณ์หมอกควันไฟป่า" หรือ วอร์รูม (War Room) ในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อยกระดับการติดตาม วิเคราะห์ และบริหารจัดการปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนอย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ ในปี 2567 ได้มีการจัดตั้งวอร์รูม ณ แขวงบ่อแก้ว แขวงไซยะบูลี สปป.ลาว และจังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา ขณะที่ปี 2568 ได้ขยายความร่วมมือเพิ่มเติม ณ แขวงหลวงน้ำทา สปป.ลาว จังหวัดเชียงตุง กรุงเนปยีดอ และล่าสุดเมื่อวันที่ 6–10 พฤษภาคม 2569 ได้มีการจัดตั้งวอร์รูม ณ จังหวัดตองยี ประเทศเมียนมา
การดำเนินงานครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยเข้าร่วม นำโดย พล.ท.จุมภฏ นุรักษ์เขต เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร พร้อมด้วยผู้แทนจากกองทัพภาคที่ 3 กองกำลังนเรศวร กรมควบคุมมลพิษ กรมเอเชียตะวันออก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะที่ฝ่ายเมียนมามีผู้แทนระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อม ผู้บัญชาการภาคทหารบกตะวันออก อธิบดีกรมทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างใกล้ชิด
นางสาวลลิดา กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลได้สนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสำคัญในการปฏิบัติงานของวอร์รูม อาทิ การวิเคราะห์แหล่งกำเนิดฝุ่นละออง ข้อมูลจุดความร้อนจากดาวเทียม แบบจำลองการเคลื่อนที่ของมวลอากาศในระดับต่างๆ รวมถึงข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่จำเป็น เพื่อใช้เฝ้าระวังและวางแผนบริหารจัดการเชิงพื้นที่ได้อย่างแม่นยำมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองระหว่างประเทศไทยและเมียนมา เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการป้องกันและลดปัญหาหมอกควันไฟป่าข้ามพรมแดนอย่างยั่งยืนในระยะยาว