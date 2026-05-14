กทม.เช้านี้คุณภาพอากาศ 'ดีมาก' ฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 11.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มค.ก./ลบ.ม.)
สำหรับ 12 อันดับ ของค่าฝุ่น PM 2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร มีดังนี้
1. เขตประเวศ 18.5 มคก./ลบ.ม.
2. เขตหนองจอก 17.8 มคก./ลบ.ม.
3. เขตบางคอแหลม 16.2 มคก./ลบ.ม.
4. เขตลาดกระบัง 15.9 มคก./ลบ.ม.
5. เขตบางนา 15.4 มคก./ลบ.ม.
6. เขตมีนบุรี 15.2 มคก./ลบ.ม.
7. เขตปทุมวัน 14.5 มคก./ลบ.ม.
8. เขตคลองสามวา 14.4 มคก./ลบ.ม.
9. เขตบางขุนเทียน 14.1 มคก./ลบ.ม.
10. สวน 60 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เขตลาดกระบัง 13.9 มคก./ลบ.ม.
11. เขตหลักสี่ 13.7 มคก./ลบ.ม.
12. สวนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม 13.7 มคก./ลบ.ม.
กรุงเทพเหนือ 11.6 - 13.7 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
กรุงเทพตะวันออก 8.5 - 18.5 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
กรุงเทพกลาง 6.4 - 12.4 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
กรุงเทพใต้ 7.8 - 16.2 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
กรุงธนเหนือ 6.6 - 12.9 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
กรุงธนใต้ 6.9 - 14.1 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
ทั้งนี้ ฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีมาก