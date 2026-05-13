เพื่อไทยเคาะ! ไม่ส่งคนชิงผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก. เปิดทางผู้สมัครอิสระ

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงท่าทีของพรรคเพื่อไทยต่อการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร (กทม.) ว่า พรรคไม่มีมติส่งผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงแข่งขันในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น รวมถึงไม่ได้ส่งผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ในนามพรรคอย่างเป็นทางการเช่นกัน แม้พรรคจะประกาศชัดเจนว่าไม่ส่งผู้สมัครในนามพรรค แต่ยังมีบุคลากรของพรรคที่ทำงานร่วมกันมาเป็นเวลานาน และยังมีความศรัทธาเชื่อมั่นในการทำงานกับพรรคจำนวนมาก โดยขณะนี้มีผู้สมัครบางส่วนยื่นคำขอใช้โลโก้พรรคในฐานะสมาชิกพรรค ซึ่งในฐานะหัวหน้าพรรคจะพิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณีไป
นายจุลพันธ์ กล่าวว่า เหตุผลที่พรรคเพื่อไทยไม่ส่งผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.ว่า พรรคมองถึงความพร้อมและความเหมาะสม โดยพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคการเมืองระดับประเทศที่เน้นการแข่งขันในเวทีการเลือกตั้งระดับใหญ่เป็นหลัก แม้ในบางพื้นที่จะมีการส่งผู้สมัครระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) แต่ในระดับท้องถิ่นที่เล็กลง พรรคไม่ค่อยส่งผู้สมัครอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ พรรคมองว่าการแข่งขันทางการเมืองในระดับท้องถิ่นควรเปิดโอกาสให้กลุ่มการเมืองอื่นและประชาชนได้ตัดสินใจเลือกผู้ที่จะเข้ามาขับเคลื่อนนโยบายท้องถิ่นที่ตอบโจทย์พื้นที่ของตนเอง จึงไม่ได้เข้าไปมีบทบาทโดยตรงในการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. หลายครั้งที่ผ่านมา