บช.น.เตรียมรับเปิดเทอม รณรงค์ "ไม่จอดแช่" ลดปัญหาการจราจรหน้าโรงเรียน

กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.ธวัช วงศ์สง่า รอง ผบช.น. ผู้ดูแลรับผิดชอบงานจราจร เปิดเผยมาตรการดูแลการจราจรช่วงโรงเรียนใกล้เปิดเทอม ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ว่า บช.น. เน้นการประสานความร่วมมือระหว่างตำรวจ โรงเรียน และผู้ปกครอง เพื่อทำให้การรับ-ส่งนักเรียน เป็นไปด้วยความรวดเร็วที่สุด โดยมีมาตรการสำคัญ ดังนี้
1. มาตรการด้านกำลังเจ้าหน้าที่และการอำนวยความสะดวก ระดมกำลังตำรวจจราจร บช.น. จะสั่งการให้สถานีตำรวจในท้องที่ที่มีสถานศึกษาตั้งอยู่ จัดวางกำลังตำรวจจราจรเต็มพิกัด ประจำจุดหน้าโรงเรียนและแยกสำคัญใกล้เคียง ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าและเย็น เร่งระบายรถ เน้นการอำนวยความสะดวกให้รถเคลื่อนตัวได้ตลอดเวลา ควบคุมสัญญาณไฟจราจรให้สอดคล้องกับปริมาณรถจริง
2. มาตรการขอความร่วมมือผู้ปกครอง จุดเน้นเรื่อง "ไม่จอดแช่" ขอความร่วมมือ "ห้ามจอดแช่" และ "ห้ามจอดซ้อนคัน" นี่คือหัวใจสำคัญ ตำรวจจะขอความร่วมมือผู้ปกครองที่นำรถยนต์ส่วนตัวมาส่งบุตรหลาน ให้ใช้เวลา ณ จุดรับ-ส่งน้อยที่สุด โดยเป้าหมายคือไม่ควรเกิน 30-60 วินาทีต่อคัน เตรียมความพร้อมล่วงหน้า รณรงค์ให้ผู้ปกครองและนักเรียนเตรียมกระเป๋าและอุปกรณ์การเรียนให้พร้อม ก่อนถึงโรงเรียน เพื่อให้เด็กสามารถลงจากรถได้ทันทีเมื่อรถจอด ไม่ต้องเสียเวลาจัดของหรือร่ำลากันนานบนถนน ลงฝั่งซ้ายเสมอ ให้เด็กนักเรียนลงรถฝั่งซ้าย หรือฝั่งฟุตปาธ เพื่อความปลอดภัยและรวดเร็ว โดยที่ผู้ปกครองไม่ต้องลงจากรถมาเปิดประตูให้
3. มาตรการบริหารจัดการร่วมกับสถานศึกษา จัดจุดรับ-ส่งนักเรียนให้ชัดเจน ขอความร่วมมือโรงเรียนกำหนดจุด Drop-off ที่เหมาะสม ไม่กีดขวางช่องทางจราจรหลัก จัดอาสาสมัครช่วยเปิดประตูรถ แนะนำให้โรงเรียนจัดครู อาสาสมัครผู้ปกครอง หรือลูกศิษย์ มาคอยช่วยเปิดประตูรถและรับนักเรียนเข้าโรงเรียน เพื่อลดเวลาที่รถต้องจอดแช่ ตั้งจุดคัดกรองภายในโรงเรียน หากมีมาตรการด้านสาธารณสุข บช.น. แนะนำให้ตั้งจุดคัดกรองหรือจุดรอรับ-ส่งภายในบริเวณโรงเรียน เพื่อไม่ให้มีแถวนักเรียนหรือรถสะสมออกมาบนถนนด้านหน้า
4. มาตรการด้านประชาสัมพันธ์และบังคับใช้กฎหมาย ประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านช่องทางต่างๆ เช่น กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง เพจโรงเรียน และสื่อมวลชน เพื่อแจ้งขอความร่วมมือและแนะนำเส้นทาง การบังคับใช้กฎหมาย ในจุดที่มีปัญหาการจราจรวิกฤต หรือมีการฝ่าฝืนกฎจราจรจนส่งผลกระทบอย่างมาก เจ้าหน้าที่อาจจำเป็นต้องบังคับใช้กฎหมาย เช่น การออกใบสั่งกรณีจอดรถกีดขวางจราจร แต่จะเน้นการว่ากล่าวตักเตือนและการขอความร่วมมือเป็นหลักในช่วงแรก
นอกจากนี้ ยังขอความร่วมมือผู้ปกครอง "จอด รับ-ส่ง แล้วไปทันที" ร่วมกันสร้างวินัยจราจรหน้าโรงเรียน เตรียมของ เช็กกระเป๋าและอุปกรณ์เรียนให้พร้อมก่อนถึงจุดส่ง เตรียมตัว ให้เด็กๆ เตรียมลงจากรถทันทีเมื่อรถจอดสนิท เตรียมนัด นัดหมายจุดรับช่วงเย็นให้ชัดเจน "ลูกรอรถ รถไม่รอลูก" ละการจอดแช่ ไม่ดับเครื่อง ไม่ลงจากรถ ไม่จอดซ้อนคัน เพื่อให้รถคันหลังเคลื่อนตัวได้
ทั้งนี้ มาตรการของ บช.น. เน้นการผสมผสานระหว่างการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และการขอความร่วมมืออย่างเข้มข้นจากผู้ปกครอง ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม "ไม่จอดแช่" เพื่อให้การจราจรหน้าโรงเรียนมีความคล่องตัวและปลอดภัยสำหรับทุกคน