อธิบดี ปค.กำชับนายอำเภอทั่วประเทศคุมเข้มวินัยกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน

จากกรณีที่สื่อออนไลน์รายงานข่าวเหตุยิงกันบริเวณหน้าสถานบันเทิงในพื้นที่ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เมื่อช่วงเช้ามืดวันที่ 12 พฤษภาคม 2569 โดยผู้ที่ปรากฏเป็นข่าว คือ นายคมศักดิ์ แก้วสังข์ กำนันตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม นั้น
นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง ได้สั่งการด่วนให้ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม และอำเภอเมืองนครปฐม เร่งดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมเร่งรัดให้คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานและสรุปผลการสอบสวนโดยเร็วที่สุด เพื่อให้เกิดความชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ทั้งนี้ นายโชติพงศ์ เปล่งวิทยา นายอำเภอเมืองนครปฐม ได้มีคำสั่งให้ "พักการปฏิบัติหน้าที่" ของกำนันตำบลดอนยายหอมไว้ก่อน ระหว่างดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและกระบวนการสอบสวนทางวินัย
นอกจากนี้ อธิบดีกรมการปกครอง ยังได้กำชับนายอำเภอทั่วประเทศ ให้กำกับดูแลและเข้มงวดด้านวินัยของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกระดับ ให้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ และจริยธรรมอย่างเคร่งครัด หากตรวจพบการกระทำผิด ต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดทั้งทางวินัยและทางอาญา โดยไม่ละเว้น เพื่อรักษามาตรฐานและภาพลักษณ์ของฝ่ายปกครอง รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน