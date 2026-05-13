เงินเฟ้อฝรั่งเศส เม.ย.ทำสถิติสูงสุดนับตั้งแต่ ก.ค. 67

สำนักงานสถิติแห่งชาติฝรั่งเศส (INSEE) เปิดเผยในวันนี้ (13 พ.ค.) ว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคของฝรั่งเศสที่ปรับให้สอดคล้องกับมาตรฐานสหภาพยุโรป (HICP) ในเดือนเมษายน เพิ่มขึ้น 2.5% เมื่อเทียบรายปี ซึ่งเป็นการยืนยันตัวเลขเบื้องต้นที่เผยแพร่ไปเมื่อปลายเดือนที่แล้ว และทำสถิติเป็นอัตราที่สูงสุดนับตั้งแต่เดือนก.ค. 2567
อัตราเงินเฟ้อดังกล่าวของฝรั่งเศสเร่งตัวขึ้นในเดือนเมษายน เมื่อเทียบกับระดับ 2.0% ในเดือนมีนาคม
เมื่อพิจารณาเป็นรายเดือน ดัชนี HICP ในเดือนเมษายน เพิ่มขึ้น 1.2% ซึ่งเป็นการยืนยันตัวเลขเบื้องต้นเช่นเดียวกัน