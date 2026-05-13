ปธ.สภาฯ ส่งคำร้องตีความ พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้าน ให้ศาล รธน.แล้ว

นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ส่งคำร้องของพรรคร่วมฝ่ายค้าน ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เพื่อให้วินิจฉัยว่าการตรา พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤติด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ วงเงิน 4 แสนล้านบาท นั้น มีลักษณะขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 172 หรือไม่ โดยทางสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ลงเลขรับในทางธุรการไว้แล้ว
ในส่วนของกระบวนการทางนิติบัญญัติ แม้รัฐบาลได้ส่งเนื้อหาเพื่อให้บรรจุวาระการพิจารณา พ.ร.ก. ฉบับนี้เข้าสู่ที่ประชุมสภาฯ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม แต่ประธานสภาฯ ยังคงไม่มีคำสั่งให้บรรจุวาระดังกล่าว เพื่อปฏิบัติตามแนวทางของสภาฯ ที่หากมีสมาชิกยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ แม้ว่าการพิจารณาบรรจุวาระดังกล่าวจะทำได้ แต่เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและความเรียบร้อย จึงยังไม่บรรจุวาระ และจะรอให้ศาลรัฐธรรมนนูญวินิจฉัยแล้วให้เสร็จก่อน