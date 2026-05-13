รบ.ปลื้มผลสำเร็จลดใช้ไฟฟ้าบนถนน ตั้งเป้าเปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED ครบ 8 แสนดวงภายในปี 71

น.ส.พลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นแหล่งผลิตและขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลก รัฐบาลให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพลังงานของประเทศอย่างจริงจัง โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับของรัฐดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด และให้พิจารณาอย่างเหมาะสม
น.ส.พลอยทะเล กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทุกส่วนราชการได้ดำเนินการมาตรการประหยัดพลังงานอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้ช่วยประหยัดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ในส่วนของกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม ได้ดำเนินการปรับลดการใช้พลังงานบนถนนทางหลวงชนบท ภายใต้เงื่อนไขที่ไม่กระทบต่อมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อให้การดำเนินการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด
น.ส.พลอยทะเล กล่าวอีกว่า โดยกำหนดมาตรการลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนทางหลวงชนบทในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ำ เฉลี่ยปริมาณรถ 60 คันต่อชั่วโมง โดย ทช.ทำการศึกษาแล้วว่าจะต้องปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้ทางและความมั่นคงของประเทศเป็นสำคัญ โดยเฉพาะจุดที่เป็นจุดตัด ทางโค้ง ต้องระวังเป็นพิเศษ
“จากผลการดำเนินการตามมาตรการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 พบว่าประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึง 40% นอกจากนี้ ทช.ยังมีแผนที่จะเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED ให้ครบ 8 แสนดวง โดยจะเป็นทยอยเปลี่ยน คาดว่าจะครบทั้งหมดในปี 2571