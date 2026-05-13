ปชน.เตรียมเสนอญัตติตั้ง กมธ.ใช้เงินกู้ 4 แสนล้าน หวัง "โสภณ" บรรจุวาระ

นางสาวภคมน หนุนอนันต์ โฆษกพรรคประชาชน กล่าวถึงกรณีพรรคประชาชนเตรียมยื่นญัตติตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาการใช้เงินตาม พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านบาท ในวันพรุ่งนี้ (14 พ.ค.) ว่า เรื่องนี้ได้เตรียมการไว้แล้ว แต่สุดท้ายประธานสภาผู้แทนราษฎรจะบรรจุหรือไม่ ต้องติดตามว่าประธานสภาฯ จะเปิดโอกาสให้สภามีโอกาสได้ซักถามและตั้งคำถามเกี่ยวกับ พ.ร.ก.กู้เงิน หรือไม่ แม้วันนี้รัฐบาลจะยืนยันว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญ และจะปกป้องเงินทุกบาททุกสตางค์ที่กู้มาเอาไปใช้ประโยชน์สูงสุดกับประชาชน แต่ก็ยังมีคำถามที่ยังไม่ได้ตอบจากรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี ว่าสุดท้ายแล้วเงินก้อนที่สองที่บอกว่าจะไปชดเชยหรือเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงาน เร่งด่วนและคุ้มค่าจริงหรือไม่ วันนี้ถ้ารัฐบาลตั้งใจจะเดินหน้าเรื่องนี้ก็ควรแสดงความจริงใจให้พื้นที่กับสภาในการตรวจตรวจสอบพูดคุยอย่างตรงไปตรงมา อย่างน้อยเป็นการแสดงความจริงใจให้ประชาชนเห็นว่าหลังจากนี้กู้เงินจะเดินหน้าแบบไหนปกป้องผลประโยชน์ของประเทศจริงๆ แบบที่พูดได้หรือไม่
เมื่อถามว่า พ.ร.ก.กู้เงิน ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาแล้ว รัฐบาลสามารถใช้เงินได้ทันที การเข้าสภาเป็นเพียงทางผ่านเท่านั้นหรือไม่ นางสาวภคมน กล่าวว่า สุดท้ายเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีที่จะใช้เงินเดินหน้าทำอะไรก็ตามเพียงแต่หากมีความจริงใจสักหน่อย กับฝ่ายค้านและประชาชนเห็นประโยชน์ประเทศเป็นสำคัญไม่น่าจะหลีกเลี่ยงการซักถามในสภา ถ้าวันนี้หยุดให้สภาได้ซักถาม นายกรัฐมนตรีก็จะใช้เวทีสภาในการสื่อสารกับประชาชน เพราะถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้ประชาชนเข้าใจและเชื่อใจนายกรัฐมนตรีได้บ้างกับการใช้เงินก้อนนี้