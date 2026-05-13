คืบทางหลวงพิเศษ M82 บางขุนเทียน–บ้านแพ้ว ยกเลิกปิดเบี่ยงจราจร คืนผิวจราจรแล้ว

สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง เปิดเผยความก้าวหน้าโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 82 สายบางขุนเทียน–บ้านแพ้ว ว่า ได้ดำเนินการยก และติดตั้งชิ้นส่วนโครงสร้างทางยกระดับ (Segment) ของทางหลักตรงบริเวณ กม.26 ของถนนพระราม2 (ด้านหน้า Porto Chino) เสร็จสิ้น และได้ทำการยกเลิกการปิดเบี่ยงจราจร (Reversible Lane) ช่วงกลางวัน เพื่อคืนผิวจราจรบนช่องทางหลัก ครบ 3 ช่องจราจร ทั้งขาเข้าและขาออกโดยทันทีเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางถนนพระราม 2 และให้การจราจรกลับมาคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
หลังจากนี้ โครงการจะเร่งดำเนินงานส่วนที่เหลือบนโครงสร้างทางยกระดับ อาทิ งานติดตั้งราวสะพาน งานปูผิวจราจรแอสฟัลต์ งานรอยต่อพื้นสะพาน (Joint) และงานติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย เพื่อเตรียมเปิดทดลองใช้เส้นทางภายในเดือนสิงหาคม 2569
ทั้งนี้ ยังเหลืองานก่อสร้างโครงสร้างสะพานบริเวณทางขึ้น–ลง ด่านสมุทรสาคร 1 และ 2 ซึ่งอยู่ระหว่างเร่งรัดดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน และคาดว่า จะแล้วเสร็จภายในปี 2569
