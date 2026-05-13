ข่าวปลอม อย่าแชร์! ออมสินเปิดให้ลงทะเบียนสินเชื่อ กู้ผ่าน TikTok 1131756838807 ไม่จริง

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง ธนาคารออมสินเปิดให้ลงทะเบียนสินเชื่อ วงเงิน 50,000 บาท กู้ได้ทุกอาชีพผ่าน TikTok user 1131756838807 นั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ
ธนาคารออมสิน ชี้แจงว่า บัญชีดังกล่าวทำการแอบอ้าง และธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น ยืนยันว่า ไม่มีนโยบายอนุมัติสินเชื่อผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย และได้ยกเลิกการส่ง SMSแนบลิงก์แล้ว บัญชี TikTok จริงของธนาคารคือ GSB_Society ซึ่งมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้ารับรองเท่านั้น จึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อและไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวโดยเด็ดขาด
