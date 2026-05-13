นายกฯ ชี้การแก้ รธน.ต้องฟังเสียง ปชช. ต้องเริ่มที่รัฐสภาชุดปัจจุบัน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีคณะรัฐมนตรี (ครม.) เตรียมยืนยันร่างกฎหมายที่ค้างอยู่ในสภาฯ ชุดที่แล้ว ให้สภาชุดใหม่ดำเนินการตามกรอบ 60 วัน จะมีร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญร่วมไปด้วยหรือไม่ ว่า พรรคภูมิใจไทย ฟังความต้องการของประชาชน
ส่วนการทำประชามติ ที่มีประชาชนกว่า 21 ล้านเสียง ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ครม.ยืนยันจะร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ค้างอยู่กลับไปพิจารณาหรือไม่นั้น นายอนุทิน กล่าวว่า กระบวนการทุกอย่างต้องเริ่มที่รัฐสภา อย่ามาผูกกับรัฐบาล เพราะเรื่องดังกล่าวดำเนินการโดยรัฐบาลชุดที่แล้ว ส่วนประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทำพร้อมกับวันเลือกตั้งนั้น การแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องเริ่มที่รัฐสภาชุดปัจจุบัน ไปผูกกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เสนอในรัฐสภาชุดที่แล้วก็ไม่ใช่
