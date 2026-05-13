นายกฯ ลงพื้นที่สุราษฎ์-ภูเก็ต ติดตามปมปัญหานอมินีต่างชาติ-รุกพื้นที่สาธารณะ

วันนี้ (13 พ.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย นำรัฐมนตรีลงพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.ภูเก็ต ประกอบด้วย นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสรรเพชญ บุญญามณี รมช.คมนาคม นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ และนายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รมช.มหาดไทย เพื่อติดตามการแก้ปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติที่ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี และตรวจติดตามการจับกุมการบุกรุกพื้นที่หาดสาธารณะที่หาดฟรีด้อม อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปยังโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี เป็นจุดแรก เพื่อรับฟังรายงานสถานการณ์ในพื้นที่จากนายอำเภอเกาะพะงัน และผู้แทนภาคประชาชน ที่จะเสนอประเด็นปัญหาและแนวทางที่ต้องการให้ภาครัฐสนับสนุน
จากนั้น นายกรัฐมนตรีจะพบปะประชาชน ภาคเอกชน ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการโรงแรม และมอบนโยบายกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)
ส่วนช่วงเย็นนั้น นายกรัฐมนตรีจะเดินทางต่อไปที่หาดฟรีด้อม อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต เพื่อตรวจติดตามการจับกุมการบุกรุกพื้นที่หาดสาธารณะ โดย ผวจ.ภูเก็ต ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ภูเก็ตรายงานสภาพปัญหาในพื้นที่ ปลัดจังหวัดภูเก็ตรายงานการสนับสนุนการแก้ปัญหา และผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตรายงานผลการดำเนินคดี ก่อนที่จะพบปะประชาชนและมอบนโยบายส่วนราชการในพื้นที่ และเดินทางกลับกรุงเทพฯ ในเวลา 20.40 น..
