รอง ผบ.ตร.นำกำลังตำรวจบุกค้นบริษัทต้องสงสัยบนเกาะพะงัน ใช้นอมินีถือครองที่ดินกว่า 150 ล.

วันนี้ (13 พ.ค.) พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ประกอบด้วย ชุดเฉพาะกิจ ตร. และ ศปชก. (ศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ) บก.สส.บช.น. หน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรภาค 8 ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ ตรวจคนเข้าเมือง , กองปราบปราม และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เกาะพะงัน รวม 266 นาย กระจายกำลังเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย ตามแผนปฎิบัติการทลายนอมินีต่างด้าวเกาะพะงัน เพื่อตรวจค้นเครือข่ายต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยใช้คนไทยถือหุ้นแทน
ปฏิบัติการในวันนี้ ได้กระจายกำลังเข้าตรวจค้นบริษัทเป้าหมายที่ถือครองที่ดินจำนวน 27 บริษัท ที่มีรายงานว่าถือโฉนดที่ดินรวม 37 แปลง มูลค่า 150 ล้านบาท นอกจากนั้น ยังมีภารกิจติดตามจับกุมเป้าหมาย ซึ่งเป็นผู้กระทำผิดในคดีการประกอบธุรกิจต่างด้าวโดยไม่ชอบและถือหุ้นแทนเพื่อเลี่ยงกฎหมาย จำนวน 4 ราย เป็นชาวต่างชาติ 1 ราย และคนไทย 3 ราย
ทั้งนี้ การตรวจค้น ได้มีการตรวจยึดเอกสารของบริษัทนิติบุคคล , บอจ.5 รายงานการประชุม ตรวจยึดโฉนดหรือสัญญาการซื้อขายที่ดินสัญญาเช่าหรือสัญญาการบริหาร หลักฐานทางการเงิน เช่น บัญชีธนาคาร บัญชีรายรับรายจ่าย และเอกสารการโอนเงินระหว่างประเทศ รวมถึงให้มีการตรวจยึดข้อมูลทางดิจิตอล และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
