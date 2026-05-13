จีนเตือนสหรัฐฯ อนุมัติขายอาวุธให้ไต้หวัน เท่ากับแทรกแซงกิจการภายใน

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 13 พ.ค.ว่า นางจาง ฮั่น โฆษก สำนักงานกิจการไต้หวันของจีน แถลงย้ำเตือนสหรัฐฯ ถึงการแทรกแซงกิจการภายใน กรณีอนุมัติขายอาวุธลอตประวัติศาสตร์ให้ไต้หวัน
ทั้งนี้ โฆษกสำนักงานกิจการไต้หวันของจีน แถลงก่อนประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ นำคณะเยือนกรุงปักกิ่งอย่างเป็นทางการว่า ไต้หวันคือหัวใจสำคัญของผลประโยชน์หลักของจีน การที่ชาติใดขายอาวุธให้แก่ไต้หวัน ถือเป็นการแทรกแซงกิจการภายใน
นอกจากนี้ ยังย้ำว่า จีนคัดค้านความสัมพันธ์ทางทหารทุกรูปแบบระหว่างสหรัฐฯ กับไต้หวัน
