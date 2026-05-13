"อภิสิทธิ์" ค้าน พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสน ล. ชี้มีวิธีอื่นที่ดีกว่าในการช่วย ปชช.จากวิกฤต ศก.

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ แถลงถึงกรณีปัญหาที่รัฐบาลออกพระราชกำหนด ให้อำนาจกระทรวงการคลังงกู้เงิน เพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงาน และสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ พ.ศ.2569 (พ.ร.ก.กู้เงิน) วงเงิน 4 แสนล้านบาท ว่า พรรคประชาธิปัตย์ไม่เห็นด้วยกับการตรา พ.ร.ก.กู้เงิน เพราะมองว่า มีวิธีอื่นที่ช่วยประชาชนได้ดีกว่า
ทั้งนี้ กรณีรัฐบาลอ้างสถานการณ์แบบนี้มีคนเคยกู้ เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจนั้น หากเปรียบเทียบเศรษฐกิจของไทย พบว่าเติบโตถึง 1.5 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ดัชนีภาคอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม เพิ่ม 0.8 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนั้น บริษัทมูดี้ส์ที่จัดอันดับความน่าเชื่อถือได้ปรับมุมมองให้ดีขึ้นจากก่อนหน้านี้ ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยระบุภาวะเศรษฐกิจหลังสงคราม 1 เดือน มีตรงไหนที่บอกว่าเศรษฐกิจไม่มั่นคง
