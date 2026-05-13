"นาวาเอกจักรพงษ์" ประชุม กชภ.ไทย–มาเลเซีย ครั้งที่ 118 กระชับความร่วมมือ 2 ปท.

นาวาเอกจักรพงษ์ อภิมหาธรรม รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบูรณาการการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นผู้แทนในฐานะรองประธานฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (กชภ.) ไทย–มาเลเซีย ครั้งที่ 118 (ฝ่ายไทย) ที่โรงแรมรอยัล ชูลัน ปีนัง ประเทศมาเลเซีย
การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพิจารณาและเตรียมประเด็นสำคัญก่อนการประชุมร่วมกับฝ่ายมาเลเซีย โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมหารือแนวทางในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง การบริหารจัดการชายแดน และการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันระหว่างสองประเทศ
ในโอกาสนี้ ผู้แทน ศอ.บต. ได้รายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาและเชื่อมโยงพื้นที่ชายแดนที่สำคัญหลายโครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ของประเทศไทยกับด่านบูกิตกายูฮิตัมของประเทศมาเลเซีย ซึ่งปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างเตรียมเปิดใช้งาน รวมถึงโครงการสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลก โครงการฟื้นฟูเส้นทางรถไฟระหว่างสุไหงโก-ลก กับปาซีร์มาส ประเทศมาเลเซีย และแนวทางการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับรัฐตอนเหนือของมาเลเซียสู่การเป็น “เมืองคู่แฝด” (Twin Cities)
ทั้งนี้ โครงการความร่วมมือต่าง ๆ มีเป้าหมายเพื่อยกระดับการเชื่อมโยงด้านการคมนาคม การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างไทยและมาเลเซีย ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป
