สงขลาเดินหน้าพัฒนาพื้นที่แหลมสนอ่อน ระยะ 2 หวังเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประชาชน

วันนี้ (13 พ.ค.) นายฉัตรเพชร ครุอำโพธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพร้อมด้วย นางสาวภพพร ทองคณารักษ์ ผู้อำนวยการกองผังเมือง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2569 โดยมี นายรอมดอน หะยีอาแว รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม
ทั้งนี้ อยู่ในขั้นตอนการออกแบบ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ตามโครงการพัฒนาพื้นที่แหลมสนอ่อน ตำบ่อยาง อำเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ระยะที่ 2 เพื่อปรับปรุงพื้นที่ดาดแข็งและพื้นที่โดยรอบ เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ลานอเนกประสงค์ เพื่อกิจกรรมนันทนาการ เพิ่มพื้นที่สีเขียวสุขภาวะของประชาชนและรองรับกลุ่มคนที่หลากหลาย เพื่อปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้มาตรฐานรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อพัฒนาเส้นทางการสัญจรทางเท้าทางจักรยาน เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน
