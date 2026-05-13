จีนเปลี่ยนตัวสะกดชื่อให้ รมว.กต.สหรัฐฯ หวังให้เข้าประเทศได้แม้ถูกคว่ำบาตร

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 13 พ.ค. ว่า กระทรวงการต่างประเทศจีน และสื่อกระบอกเสียงของรัฐบาลปักกิ่ง จัดการปลี่ยนตัวอักษรจีนที่ใช้สะกดนามสกุลของ นายมาร์โก รูบิโอ รมว.การต่างประเทศสหรัฐ จากตัวอักษร “ลู่” อักษรคำว่า “ลู่” ซึ่งเป็นพยางค์แรกของนามสกุลรูบิโอ ซึ่งออกเสียงเป็นสำเนียงจีนว่า “ลู่ปี่อู๋” เป็นตัวอักษรอื่นที่ออกเสียงเหมือนกัน แต่เขียนต่างกัน เพื่อให้ชื่อในเอกสารทางการไม่ตรงกับบุคคลในบัญชีคว่ำบาตร ช่วยให้เดินทางเข้าประเทศได้ พร้อมประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ