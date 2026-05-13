เงินบาทวันนี้ เปิดตลาดแข็งค่าขึ้น อยู่ที่ระดับ 32.35-32.37 บาทต่อดอลลาร์

น.ส.กาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เปิดเผยว่า เช้าวันนี้ (13 พ.ค.) เงินบาทปรับตัวอยู่ที่ระดับประมาณ 32.35-32.37 บาทต่อดอลลาร์ แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ ที่ 32.42 บาทต่อดอลลาร์
ทั้งนี้ แม้เงินบาทจะแข็งค่ากลับมาบางส่วน แต่กรอบการแข็งค่าของเงินบาทในระหว่างวันอาจเป็นไปอย่างจำกัด ตามทิศทางราคาทองคำในตลาดโลกที่เริ่มย่อตัวลงมาอยู่ต่ำกว่า 4,700 ดอลลาร์ต่อออนซ์ อีกครั้ง ประกอบกับมีสัญญาณสะท้อนว่า นักลงทุนต่างชาติน่าจะยังอยู่ในฝั่งขายสุทธิพันธบัตรไทยต่อเนื่อง
