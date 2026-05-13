พระโคเสี่ยงทายปี 69 น้ำน้อย ผลาหารสมบูรณ์ ค้าขายดีขึ้น คมนาคมสะดวก

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญวันนี้ (13 พ.ค.) เป็นพิธีการเพื่อความเป็นสิริมงคล และบำรุงขวัญเกษตรกร ประจำปี 2569 โดยมี นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่พระยาแรกนา โดยการตั้งสัตยาธิษฐานหยิบผ้านุ่งแต่งกาย (การเสี่ยงทายผ้านุ่ง)
พระยาแรกนา เสี่ยงทายผ้านุ่ง 6 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำน้อย นาในที่ลุ่มบริบูรณ์ดี แต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้าง ไม่ได้ผลเต็มที่
ส่วนพระโค เสี่ยงทายกิน
ถั่ว หรือ งา: พยากรณ์ว่า ผลาหาร ภักษาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี
น้ำ หรือ หญ้า: พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์
เหล้า:พยากรณ์ว่า การคมนาคมจะสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองน้ำ
หญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร มีความอุดมสมบูรณ์ดี
สำหรับปี 2569 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าว ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำ พันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทาน ในแปลงนาทดลอง สวนจิตรลดา และแปลงนาขยายผลฤดูทำนาปี 2568
