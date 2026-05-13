รัฐวิสาหกิจน้ำมันเวียดนามร้องสหรัฐฯ ปล่อยเรือซูเปอร์แทงเกอร์

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 13 พ.ค. ว่า พีวีโอแอล ซึ่งเป็นหนึ่งในรัฐวิสาหกิจด้านน้ำมัน ในเครือเปโตรเวียดนาม รัฐวิสาหกิจด้านพลังงานแห่งชาติ ออกแถลงการณ์ว่า มีการยื่นหนังสือถึงด่วนถึงศูนย์บัญชาการภูมิภาคกลางของกองทัพสหรัฐ ( เซนต์คอม ) ขอให้มีการปล่อยเรือ อากิโอ ฟานาริโอส วัน ซึ่งเป็นเรือซูเปอร์แทงเกอร์ หรือเรือบรรทุกน้ำมันขนาดยักษ์ ติดธงชาติมอลตา และบรรทุกน้ำมันดิบ 2 ล้านบาร์เรล
พีวีโอแอลย้ำว่า น้ำมันล็อตนี้มีคุณภาพและความสำคัญสูงสุดต่อโรงกลั่นหงิเซิน และประชาชนในเวียดนาม ปัจจุบัน สต็อกวัตถุดิบของโรงกลั่นอยู่ในระดับต่ำมาก หากเกิดความล่าช้าไปมากกว่านี้ การทำงานของโรงกลั่นอาจต้องหยุดชะงัก ซึ่งจะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อผู้บริโภค ธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรมนับล้านในเวียดนาม
พีวีโอแอลย้ำว่า น้ำมันล็อตนี้มีคุณภาพและความสำคัญสูงสุดต่อโรงกลั่นหงิเซิน และประชาชนในเวียดนาม ปัจจุบัน สต็อกวัตถุดิบของโรงกลั่นอยู่ในระดับต่ำมาก หากเกิดความล่าช้าไปมากกว่านี้ การทำงานของโรงกลั่นอาจต้องหยุดชะงัก ซึ่งจะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อผู้บริโภค ธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรมนับล้านในเวียดนาม