พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญวันนี้ เตรียมพร้อมพระโคเสี่ยงทาย

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนาในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช 2569 พร้อมด้วยเทพีคู่หาบทองและเทพีคู่หาบเงิน ประกอบพิธีล้างมือพระยาแรกนา และเจิมหน้าพระโค ณ โรงพระโคยืน มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อช่วงเย็นวันที่ 12 พฤษภาคม 2569 เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างความคุ้นเคยกับพระโค ก่อนเริ่มพระราชพิธีในเช้าวันที่ 13 พฤษภาคมนี้
สำหรับพระโคแรกนา ประจำปี 2569 ได้แก่ “พระโคพอ” และ “พระโคเพียง” ส่วนพระโคคู่สำรอง คือ “พระโคเพิ่ม” และ “พระโคพูล” โดยทั้งหมดเป็นโคพันธุ์ขาวลำพูน มีลักษณะถูกต้องตามหลักโบราณราชประเพณี ทั้งรูปร่างสมบูรณ์ แข็งแรง ผิวสีขาวอมชมพู เขาโค้งสวย ดวงตาแจ่มใส และมีความสง่างามขณะยืนและเดิน
ตามคติพราหมณ์ พระโคถือเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ เปรียบเสมือนพาหนะของพระอิศวร สื่อถึงพลัง ความอุดมสมบูรณ์ และวิถีเกษตรกรรม จึงเป็นสัญลักษณ์สำคัญของพระราชพิธีพืชมงคลที่ประชาชนเฝ้าติดตามในทุกปี เพื่อความเป็นสิริมงคลและการคาดการณ์ความอุดมสมบูรณ์ทางการเกษตรของประเทศ
