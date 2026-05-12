บอร์ด กสทช.มีมติขยายเวลาให้ "สเปซเทค" ส่งดาวเทียมไทยคม 9 ทดแทนไทยคม 4

วันนี้ (12 พ.ค.) ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (บอร์ด กสทช.) มีมติ 4 ต่อ 3 เห็นชอบให้มีการขยายเวลาให้กับ บริษัท สเปซเทค จำกัด บริษัทลูกของ บมจ.ไทยคม ในการส่งดาวเทียมไทยคม 9 ทดแทนไทยคม 4 ที่หมดอายุวิศวกรรม ในวงโคจร 119.5 องศาตะวันออก โดยทาง บมจ.ไทยคม ได้รับใบอนุญาตสิทธิเข้าใช้วงโคจรดังกล่าวจากการประมูลเมื่อมกราคม 2568 ซึ่ง กสทช. มีเงื่อนไขบังคับให้ บมจ.ไทยคม ต้องส่งดาวเทียมทดแทนภายใน 3 ปี ซึ่งตามกำหนดการคือภายในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้
ทาง บมจ.ไทยคม แจ้งมาที่ กสทช. ว่า บริษัท แอสทรานิส (Astranis) ซึ่งเป็นผู้ผลิตดาวเทียมไทยคม 9 มีกำหนดเดิมที่จะส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรเพื่อรักษาตำแหน่งและรักษาการใช้ความถี่ในปีนี้ เพื่อไม่ให้สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) พิจารณาระงับสิทธิการใช้ความถี่ของประเทศไทยในวงโคจรดังกล่าว แต่เนื่องจากบริษัท แอสทรานิส ประสบปัญหาในการจัดหาชิ้นส่วนบางประเภทเพื่อสร้างดาวเทียม จึงขอเลื่อนการส่งดาวเทียมไปเป็นเดือนกันยายน ปี 2570
อย่างไรก็ตาม ทางสำนักงาน กสทช. จะดำเนินการส่งหลักฐานการพักใช้คลื่นความถี่ (Suspension) ในวงโคจรดาวเทียม 119.5 องศาตะวันออก ต่อสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) อย่างเร่งด่วนภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2569 เพื่อให้ทันการประชุม Radio Regulation Board ของ ITU ที่จะเริ่มประชุมในช่วงวันที่ 29 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2569
