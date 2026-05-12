ครม.อนุมัติงบฯ เยียวยาทหารชายแดนไทย-กัมพูชาที่เสียชีวิต-ทุพพลภาพกว่า 452 ล.

พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเยียวยากำลังพล ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ สถานการณ์บริเวณชายแดนไทย–กัมพูชาโดยมีกำลังพลได้รับผลกระทบรวมทั้งสิ้น 91 นาย ประกอบด้วย กำลังพลที่เสียชีวิต 29 นาย,กำลังพลที่ทุพพลภาพ 12 นาย ,กำลังพลที่บาดเจ็บสาหัส 39 นาย, และกำลังพลที่บาดเจ็บมาก 11 นาย รวมวงเงินช่วยเหลือเยียวยาทั้งสิ้น 452,350,000 บาท
ทั้งนี้ มีหลักเกณฑ์การช่วยเหลือ ประกอบด้วย ผู้เสียชีวิต รายละ 10 ล้านบาท,ผู้ทุพพลภาพ รายละ 10 ล้านบาท,ผู้บาดเจ็บสาหัส รายละ 1 ล้านบาท และผู้บาดเจ็บมาก รายละ 500,000 บาท สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณา ประกอบด้วย “เสียชีวิต” หมายถึง การเสียชีวิตที่เป็นผลโดยตรงหรือเป็นผลสืบเนื่องจากเหตุการณ์สถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา “ทุพพลภาพ” หมายถึง การสูญเสียอวัยวะสำคัญ หรือสูญเสียสมรรถภาพทางกายประการใดประการหนึ่ง อันเป็นผลโดยตรงหรือผลสืบเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าว เช่น สูญเสียแขน ขา การมองเห็น หรือสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของอวัยวะสำคัญ ”บาดเจ็บสาหัส” หมายถึง ผู้ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน และพักรักษาตัวเกิน 20 วัน อันเป็นผลจากเหตุการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชาและ “บาดเจ็บมาก” หมายถึง ผู้ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน ตั้งแต่ 2 วัน แต่ไม่เกิน 20 วัน อันเป็นผลจากเหตุการณ์ดังกล่าว
