สายการบินยักษ์ใหญ่ของจีนเตรียมขึ้นค่าธรรมเนียมน้ำมันเที่ยวบินในประเทศ 16 พ.ค.นี้

สำนักข่าวอี้ไฉ ซึ่งเป็นสื่อธุรกิจของจีน รายงานว่า สายการบินพาณิชย์ของจีนเตรียมปรับขึ้นค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคมนี้ ถือเป็นการปรับขึ้นนอกตารางปกติ ซึ่งมักจะปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมในวันที่ 5 ของแต่ละเดือน
ค่าธรรมเนียมน้ำมันสำหรับเที่ยวบินที่มีระยะทาง 800 กิโลเมตร ( 500 ไมล์ ) หรือน้อยกว่า จะปรับเพิ่มขึ้น 30 หยวน ( ราว 143.11 บาท ) เป็น 90 หยวน ( ราว 429.32 บาท ) ขณะที่เส้นทางที่ระยะทางไกลกว่านั้นจะปรับเพิ่มขึ้น 50 หยวน ( ราว 238.51 บาท ) เป็น 170 หยวน ( ราว 810.94 บาท )
ทั้งนี้ สายการบินยักษ์ใหญ่ของจีนเคยปรับขึ้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวไปแล้วถึง 6 เท่า เมื่อเดือนเมษายน ที่ผ่านมา เนื่องจากภาวะสงครามระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน ได้ฉุดให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
