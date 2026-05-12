โฆษก รบ.ยันมติ ครม.แค่รับทราบเรื่องถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก แต่ไม่ได้อนุมัติงบฯ 1.3 พัน ล.

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า วันนี้ (12 พ.ค.) ไม่มีการพิจารณาในเรื่องของงบประมาณใด ๆ มติ ครม.มีเพียงแค่รับทราบที่จะให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้ประสานงาน เพื่อดำเนินการให้เกิดการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 ซึ่งแนวทางกรมประชาสัมพันธ์มีอยู่แล้ว ที่ไม่ได้ลงในรายละเอียดเพราะว่าเดี๋ยวได้คำตอบแล้วก็จะเป็นข่าวดี แต่วันนี้ขอให้ข้อมูลเพียงเท่านี้ โดยรูปแบบในการดำเนินการถ่ายทอดสดจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ดังนั้น กรมประชาสัมพันธ์จึงเป็นผู้รับผิดชอบ
ส่วนที่สังคมเข้าใจคลาดเคลื่อนว่ามีการอนุมัติงบฯ กลาง 1,300 ล้านบาทนั้น ย้ำว่าไม่มีการใช้งบกลาง หากการดำเนินการในเรื่องนี้ประสานเป็นที่เรียบร้อย กรมประชาสัมพันธ์จะเป็นผู้ชี้แจงให้ทราบ
น.ส.รัชดา ยืนยันว่า ไม่ได้ใช้งบประมาณของรัฐบาล 100 เปอร์เซ็นต์ และย้ำว่าไม่ใช้งบประมาณแผ่นดิน ส่วนแหล่งเงินจะมาจากที่ใดนั้น กรมประชาสัมพันธ์จะเป็นผู้ชี้แจงเอง หากจะมีการดำเนินการหรือประสานงานในลักษณะใด ให้คนไทยได้ดูฟุตบอลโดยที่ไม่กระทบงบประมาณของรัฐ น่าจะมีความสุขกันทุกคน ขอให้สบายใจได้ว่า หากกระบวนการเรื่องนี้สิ้นสุดแล้ว คงจะมีรายละเอียดชี้แจงให้ทราบต่อไป
