กรมอุทฯ ชวน ปชช.ขึ้นเขา-ไหว้ "พระพุทธมหามุนินทโลกนาถ" ที่ปัตตานี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศเชิญชวนประชาชนขึ้นเขาชมวิว และไหว้ พระพุทธมหามุนินทโลกนาถ หรือ พระใหญ่ สูง 28 เมตร ที่มีสีทองอร่ามตระหง่านบนจุดชมวิวเขารังเกียบ เพื่อเสริมสิริมงคล ในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว จ.ปัตตานี