xs
xsm
sm
md
lg

หุ้นไทยปิดภาคบ่าย -5.73 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 55,549.72 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (12 พ.ค.) ดัชนี Set Index ปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,483.56 จุด ลดลง 5.73 จุด หรือเปลี่ยนแปลง 0.38 เปอร์เซ็นต์ โดยมีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวมประมาณ 55,549.72 ล้านบาท