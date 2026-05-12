"พระพรหมวชิราทร" ประชุมกำหนดแผนพัฒนางานคณะสงฆ์ภาค 13 ตามภารกิจ 6 ด้าน

วันนี้ (12 พ.ค.) พระพรหมวชิราทร เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร เจ้าคณะภาค 13 เป็นประธานประชุมเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด และเลขานุการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 13 (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด) ตามมติมหาเถรสมาคม มติที่ 143/2546 ครั้งที่ 2/2569 เพื่อกำหนดแผนพัฒนางานของคณะสงฆ์ภาค 13 ตามภารกิจคณะสงฆ์ 6 ด้าน ประมวลเป็น 4 กลุ่มภารกิจหลัก คือ 1. ด้านการปกครองและฐานข้อมูล 2. ด้านการศึกษาและการศึกษาสงเคราะห์ 3. ด้านการเผยแผ่ การส่งเสริมการปฏิบัติธรรม และงานพระธรรมทูต 4. ด้านงานสาธารณูปการ และศาสนสมบัติ
ทั้งนี้ งานด้านสาธารณสงเคราะห์ เป็นภารกิจที่คณะสงฆ์ทุกภาคส่วนดำเนินการ เพื่อเกื้อกูลชุมชนอย่างต่อเนื่องและตอบสนองสถานการณ์เฉพาะหน้า
