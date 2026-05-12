ททท.เดินหน้ากระตุ้นท่องเที่ยวในประเทศ ผ่านแคมเปญใหญ่ สุขทันทีที่เที่ยวไทย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินหน้ากระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ผ่านแคมเปญใหญ่ สุขทันทีที่เที่ยวไทย ยิ่งเดินทางด้วยใจ ยิ่งได้ความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวปี 2569 “Value is the New Volume” ที่มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าและประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีความหมาย มากกว่าปริมาณ พร้อมต่อยอดการท่องเที่ยวไทยสู่รูปแบบใหม่ ที่ตอบโจทย์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวยุคปัจจุบัน ที่มองหาประสบการณ์เชิงลึกและเข้าถึงชุมชนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น
โครงการ Live Here ถือเป็นหนึ่งในแคมเปญสำคัญที่ ททท. พัฒนาขึ้นเพื่อสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ผ่านการเฟ้นหา 10 เส้นทาง จาก Local Creators และ Local Photographers ที่สะท้อนมุมมองใหม่ของประเทศไทย ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก เรื่องราวที่ยังไม่เคยถูกเล่า และเสน่ห์ของชุมชนที่ยังไม่เคยถูกค้นพบ ครอบคลุมทั้ง 5 ภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กาฬสินธุ์ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พัทลุง นครศรีธรรมราช ตรัง และนราธิวาส นอกจากนี้ เส้นทางท่องเที่ยวทั้ง 10 เส้นทาง ยังได้รับการต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นโปรแกรมท่องเที่ยวร่วมกับบริษัทนำเที่ยวและแพลตฟอร์ม OTA เพื่อผลักดันให้เกิดการเดินทางจริง ควบคู่ไปกับการถ่ายทอดเรื่องราวและเสน่ห์ของแต่ละพื้นที่ผ่านเว็บไซต์ชั้นนำ The Cloud เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเชิญชวนนักท่องเที่ยวออกไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่ ๆ ใช้เวลาอยู่กับจุดหมายให้นานขึ้น และค้นพบความหมายของการเดินทางที่ลึกซึ้งกว่าเดิม ผ่านวิถีชีวิต วัฒนธรรม และเสน่ห์เฉพาะตัวของแต่ละพื้นที่ทั่วไทย
