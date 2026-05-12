บิ๊กตำรวจลงพื้นที่เกาะพะงัน ติดตามปมต่างชาติกระทำผิดในไทย

วันนี้ (12 พ.ค.) พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. ลงพื้นที่เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ติดตามความคืบหน้ากรณีชาวต่างชาติกระทำความผิดในประเทศไทย โดยเฉพาะการครอบครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน และการจดทะเบียนเป็นหุ้นส่วนบริษัทภายในราชอาณาจักรไทยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ทั้งนี้ ได้มีการเรียกเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน ทั้งจากกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 ฝ่ายสืบสวนกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝ่ายสืบสวนสังกัดตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองพื้นที่ และผู้กำกับการโรงพักท้องที่ เข้าร่วมประชุม เพื่อวางแนวทางการปฏิบัติและดำเนินคดีกับผู้ต้องหาในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ได้มีการเรียกเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน ทั้งจากกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 ฝ่ายสืบสวนกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝ่ายสืบสวนสังกัดตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองพื้นที่ และผู้กำกับการโรงพักท้องที่ เข้าร่วมประชุม เพื่อวางแนวทางการปฏิบัติและดำเนินคดีกับผู้ต้องหาในส่วนที่เกี่ยวข้อง