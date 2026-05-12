รมว.สธ.พบนายกฯ พีอาร์การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุข ฉีดวัคซีน PCV กันปอดบวม

วันนี้ (12 พ.ค.) นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข เข้าพบ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุข โดยนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการวัคซีน PCV เกราะกันปอดบวม เพื่อหนูน้อยสุขภาพดี บูธนิทรรศการหมอพร้อม Super App และบูธนิทรรศการโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ซึ่งมีการสาธิตการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ บี และซี โดยนายกรัฐมนตรีได้ร่วมถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุข
ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุข เพื่อประชาสัมพันธ์และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุขของประเทศให้บรรลุเป้าหมาย ดังนี้ 1. การยกระดับวัคซีนแห่งชาติ หลังผลักดันวัคซีนป้องกันการติดเชื้อนิวโมค็อกคัส (PCV) เข้าสู่สิทธิประโยชน์ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ สำหรับให้บริการวัคซีนเด็กไทยทุกคน 2. การขับเคลื่อนเป้าหมายการกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบ บี และซี อย่างเป็นรูปธรรม และ 3. การพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลของไทย หมอพร้อม SuperApp เพื่อเชื่อมโยงบริการสุขภาพของประเทศอย่างไร้รอยต่อ
