ราคาทองครั้งที่ 21 ปรับลง 100 บ. ทองรูปพรรณขายออก 72,850 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2569 เวลา 15:18 น. (ครั้งที่ 21) ลดลง 100 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ 71,850.00 บาท ขายออก 72,050.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ฐานภาษี 70,418.20 บาท ขายออก 72,850.00 บาท