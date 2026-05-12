อิหร่านขู่ยกระดับยูเรเนียมสู่อาวุธนิวเคลียร์ หากสหรัฐฯ โจมตีทางทหารอีก

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน เมื่อวันที่ 12 พ.ค. ว่า สมาชิกระดับสูงของรัฐสภาอิหร่าน ประกาศยกระดับการเสริมสมรรถนะยูเรเนียม สู่ระดับอาวุธนิวเคลียร์ที่ 90 เปอร์เซ็นต์ หากถูกสหรัฐฯ โจมตีทางทหารอีกครั้ง
นายอิบราฮิม เรซาอี โฆษกคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งชาติและนโยบายต่างประเทศของรัฐสภาอิหร่าน กล่าวว่า หากสหรัฐฯ ตัดสินใจปฏิบัติการทางทหารกับอิหร่านอีกครั้งจริง หนึ่งในมาตรการตอบโต้ของรัฐบาลเตหะราน อาจรวมถึงการยกระดับการเสริมสมรรถนะยูเรเนียม เป็นระดับที่สามารถนำไปใช้ในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์
นายอิบราฮิม เรซาอี โฆษกคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งชาติและนโยบายต่างประเทศของรัฐสภาอิหร่าน กล่าวว่า หากสหรัฐฯ ตัดสินใจปฏิบัติการทางทหารกับอิหร่านอีกครั้งจริง หนึ่งในมาตรการตอบโต้ของรัฐบาลเตหะราน อาจรวมถึงการยกระดับการเสริมสมรรถนะยูเรเนียม เป็นระดับที่สามารถนำไปใช้ในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์