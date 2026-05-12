ข่าวบิดเบือน! คันเท้า ผิวแห้ง แผลหายช้า เป็นสัญญาณน้ำตาลในเลือดสูง ไม่ใช่อาการเฉพาะโรค

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง อาการคันบริเวณเท้า ผิวแห้ง ปวด แผลหายช้า เป็นสัญญาณที่บ่งบอกระดับน้ำตาลในเลือดสูงเกินไปนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่า เป็นข้อมูลบิดเบือน
โรงพยาบาลราชวิถี ชี้แจงว่า อาการบริเวณเท้า เกิดผิวเท้าแห้ง ปวดเท้า แผลหายช้า หรือคันบริเวณเท้า อาจเกี่ยวข้องกับภาวะน้ำตาลในเลือดสูง หรือ Diabetes Mellitus ได้ แต่ไม่ใช่อาการเฉพาะที่ใช้ยืนยันโรคเบาหวานโดยตรง ข้อเท็จจริงคือ ปัจจัยอาจเกิดได้หลายสาเหตุ เช่นโรคผิวหนัง ภูมิแพ้ การติดเชื้อรา การไหลเวียนโลหิตผิดปกติ หรือการใช้งานเท้ามากเกินไปเป็นต้น โดยเฉพาะในผู้ที่มีภาวะน้ำตาลสูงเรื้อรัง อาจเกิดความเสียหายต่อเส้นประสาทและระบบไหลเวียนโลหิต ส่งผลให้ผิวแห้ง ชา ปวด หรือแผลหายช้าได้ง่ายขึ้น จึงควรสังเกตอาการร่วมและพบแพทย์ เพื่อตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมอย่างเหมาะสม
