อธิบดีกรมควบคุมโรค ตรวจความพร้อมเฝ้าระวังคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาที่สนามบินสุวรรณภูมิ

วานนี้ (11 พ.ค.) นายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ตรวจเยี่ยมด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อติดตามความพร้อมในการดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง คัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสฮันตา (Hantavirus) ในผู้เดินทางที่มาจากทวีปอเมริกาใต้ พร้อมเน้นย้ำมาตรการเฝ้าระวังในกลุ่มเรือสำราญและยานพาหนะระหว่างประเทศ ขณะที่นายแพทย์ดิเรก ขำแป้น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ตรวจเยี่ยมด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อติดตามมความพร้อมการรับมือสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ
นายแพทย์มณเฑียร เปิดเผยว่า แม้ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่พบรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสฮันตา แต่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่ปลอดภัย จึงมีแนวทางในการเฝ้าระวัง คัดกรอง ผู้ที่เดินทางมาจากอเมริกาใต้ 13 ประเทศ ในช่วงไม่เกิน 6 สัปดาห์ ก่อนเข้าประเทศไทย โดยผู้เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงต้องมารายงานตัว และซักประวัติอาการป่วยตามเอกสาร ต.8 ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง หากพบผู้เดินทางมีอาการป่วยเข้าข่ายการติดเชื้อไวรัสฮันตา เช่น มีไข้มากกว่า 38 องศาเซลเซียส และมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย ร่วมกับปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน หายใจเหนื่อยหอบ รวมถึงมีประวัติเสี่ยง เจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งตัวไปรับการตรวจวินิจฉัย ณ สถาบันบำราศนราดูร เพื่อหาสาเหตุของการเจ็บป่วย และดำเนินการแยกกักหรือกักกันโรคตามขั้นตอนต่อไป
ด้าน นายแพทย์ดิเรก ขำแป้น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมควบคุมโรคได้มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศดำเนินมาตรการคัดกรองผู้เดินทางอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง พร้อมเน้นย้ำการเตรียมความพร้อมด้านระบบส่งต่อผู้ป่วย การสื่อสารความเสี่ยง และการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที
ปัจจุบันด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ สังกัดกรมควบคุมโรค ทั้ง 74 แห่ง (ด่านฯท่าอากาศยาน 17 แห่ง ด่านฯท่าเรือ 18 แห่ง และด่านฯพรมแดนทางบก 39 แห่ง) ยังคงเข้มงวดด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและการกำจัดพาหะนำโรคในยานพาหนะระหว่างประเทศ เช่น เรือสำราญ สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2569 พบว่า มีการคัดกรองผู้เดินทางจากอเมริกาใต้สะสม 470 คน เฉลี่ย 157 คนต่อวัน ยังไม่พบผู้ป่วยสงสัย โดยท่าอากาศยานที่มีผู้เดินทางจากอเมริกาใต้เข้ามามากที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (371) เชียงใหม่ (28) ดอนเมือง (27) ภูเก็ต (20) และ กระบี่ (2)
ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค ขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ หากมีอาการไข้สูง ปวดเมื่อย หรือหอบเหนื่อยผิดปกติ หลังสัมผัสสัตว์ฟันแทะ หรือมีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ควรรีบไปพบแพทย์ แจ้งประวัติการเดินทางและประวัติสัมผัสสัตว์ เพื่อให้แพทย์สามารถวินิจฉัยและดูแลรักษาได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422