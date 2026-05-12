ผลตรวจสอบคุณภาพน้ำกว๊านพะเยาพบค่าออกซิเจนต่ำ'-ค่าแอมโมเนียสูง หลังพบปลายตายเพียบ

เพจทางการ สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา โพสต์ระบุว่า จากการตรวจสอบบริเวณกว๊านพะเยา เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา หลังพบว่ามีปลาในแม่น้ำที่ตายเป็นจำนวนมาก โดยหน่วยงานประมงในพื้นที่พบสาเหตุมาจากคุณภาพน้ำที่เน่าเสีย โดยมีค่าแอมโมเนียสูงและปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำต่ำ ส่งผลให้ปลาปรับตัวไม่ทันและทยอยตายไป โดยเฉพาะปลาเกล็ด เช่น ปลาตะเพียนและปลาสร้อย
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้เร่งเก็บซากปลาฝังกลบอย่างถูกวิธีแล้ว เพื่อป้องกันกลิ่นไม่พึงประสงค์ พร้อมทั้งคอยติดตามและตรวจคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมสถานการณ์และลดผลกระทบต่อระบบนิเวศ จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ