รฟท.เปิดเดินขบวนรถเร็วที่ 173 และ 174 กรุงเทพอภิวัฒน์ – นครศรีธรรมราช เริ่ม 15 พ.ค.

การรถไฟแห่งประเทศไทย แจ้งเปิดให้บริการขบวนรถเร็วที่ 173 และ 174 เส้นทางกรุงเทพอภิวัฒน์ – นครศรีธรรมราช – กรุงเทพอภิวัฒน์ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน เชื่อมต่อการเดินทางสู่พื้นที่ภาคใต้ได้อย่างต่อเนื่อง รองรับความต้องการเดินทางของประชาชน และนักท่องเที่ยว ตลอดจนช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางที่สะดวก ปลอดภัย ประหยัด และเข้าถึงได้สำหรับทุกกลุ่มผู้โดยสาร ทั้งยังเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดภาคใต้อีกด้วย
ทั้งนี้ การกลับมาเปิดเดินขบวนรถเร็วสายดังกล่าว จะช่วยเพิ่มศักยภาพการเดินทางเชื่อมโยงระหว่างกรุงเทพมหานครและจังหวัดสำคัญในภาคใต้ ลดความแออัดของการเดินทางโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดและเทศกาล รวมถึงอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการรถไฟฯ จะเปิดจำหน่ายตั๋วโดยสาร ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2569 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ผ่านทุกช่องทางจำหน่ายตั๋วของการรถไฟฯ
โดยขบวนรถเร็วที่ 173 ออกจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เวลา 20.10 น. และถึงสถานีนครศรีธรรมราช เวลา 10.20 น. ของวันถัดไป
ส่วนขบวนรถเร็วที่ 174 ออกจากสถานีนครศรีธรรมราช เวลา 16.30 น. และถึงสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เวลา 06.45 น. ของวันถัดไป
การรถไฟแห่งประเทศไทย ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการด้านการเดินทางอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ เพิ่มความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการรถไฟทั่วประเทศ
ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบเวลาเดินรถและติดตามตำแหน่งขบวนรถแบบเรียลไทม์ได้ที่
ระบบติดตามขบวนรถ https://ttsview.railway.co.th/v3/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีรถไฟทั่วประเทศ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทางเฟซบุ๊กเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย