สส.ปชน.ร้อง รบ.เร่งกำกับค่า GP -ธรรมเนียมแพลตฟอร์ม หลัง"แพรรี่"ขายทุเรียน 2.8 ล้าน ถูกหักกว่า 7 แสน

นายสิทธิพล วิบูลย์ธนากุล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โพสต์ภาพค่าธรรมเนียม GP ขายทุเรียน 2.8 ล้านบาท ถูกหักกว่า 7 แสนบาท ของ ไพรวัลย์ วรรณบุตร หรือ แพรรี่ พร้อมระบุว่า “นี่คือเหตุผลที่ทำไมเราเรียกร้องให้รัฐบาลต้องกำกับค่า GP และค่าธรรมเนียมต่างๆที่แพลตฟอร์มเรียกเก็บ
และขอย้ำว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เคยให้สัญญา ตั้งแต่วันแรกๆที่เข้าดำรงตำแหน่ง ว่าจะกำกับค่า GP บนแพลตฟอร์มให้เหมาะสมและเป็นธรรม แต่จนวันนี้ผ่านมาหลายเดือน สถานการณ์มีแต่แย่ลง ทุกแพลตฟอร์มขึ้นค่า GP ต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อผู้ขายและผู้ซื้อ สร้างความไม่เป็นธรรมในการประกอบธุรกิจอย่างยิ่ง