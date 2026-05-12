รมว.สธ.เข้าพบนายกฯ พีอาร์กิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุข

วันนี้ (12 พ.ค.) เวลา 09.45 น. ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข เข้าพบ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุข ดังนี้
1. การยกระดับวัคซีนแห่งชาติ หลังผลักดันวัคซีนป้องกันการติดเชื้อนิวโมค็อกคัส (PCV) เข้าสู่สิทธิประโยชน์ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ สำหรับให้บริการวัคซีนเด็กไทยทุกคน
2. การขับเคลื่อนเป้าหมายการกำจัดโรคไวรัส ตับอักเสบ บี และ ชี อย่างเป็นรูปธรรม
3. การพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลของไทย “หมอพร้อม SuperApp” เพื่อเชื่อมโยงบริการสุขภาพของประเทศอย่างไร้รอยต่อ
ทั้งนี้ นายกฯ ได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการต่าง ๆ พร้อมร่วมถ่ายภาพกับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุขของประเทศ)