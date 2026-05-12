xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองคำครั้งที่ 7 ลง 50 บ. รูปพรรณขายออก 73,100 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 11.26 น. ครั้งที่ 7 ปรับลง 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 72,300.00 บาท รับซื้อบาทละ 72,100.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 73,100.00 บาท รับซื้อบาทละ 70,660.76 บาท