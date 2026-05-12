"อนุทิน"ปล่อยขบวนรถพุ่มพวง“ไทยช่วยไทย ลดภาระค่าครองชีพ”กระจายสินค้าราคาถูกสู่ชุมชน

วันนี้ (12 พ.ค.) เวลา 09.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการแถลงข่าวเปิดโครงการ “ไทยช่วยไทย ลดภาระค่าครองชีพ : พาณิชย์รถพุ่มพวง ลดราคาช่วยประชาชน” พร้อมระบุว่า สินค้าภายใต้โครงการเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ และจำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาด ขอให้ประชาชนมั่นใจและสามารถเลือกซื้อได้อย่างเต็มที่
โครงการดังกล่าว จะดำเนินการระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน 2569 เพื่อกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาพิเศษสู่ชุมชนทั่วประเทศ ผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงกว่า 3,800 คัน จุดจำหน่ายผ่านไปรษณีย์ จังหวัดและอำเภอ 946 จุด และร้านค้าชุมชน 129 ร้าน ตั้งเป้าช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนไม่น้อยกว่า 280 ล้านบาท ครอบคลุมกว่า 4 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการรถพุ่มพวงที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงแบ่งตามประเภทรถ สูงสุด 3,000 บาทต่อเดือน และจะต้องจำหน่ายสินค้าในราคาตามที่กำหนด พร้อมติดป้ายแสดงราคาจำหน่ายอย่างชัดเจน เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าสามารถเข้าถึงสินค้าราคาราคาพิเศษ และป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคา