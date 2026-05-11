เกาหลีใต้ประณามการโจมตีเรือบรรทุกสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซอย่างไร้เหตุผล

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 11 พ.ค. ว่า ทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ประณามการโจมตีเรือบรรทุกสินค้า ที่ดำเนินการโดยบริษัทขนส่งของเกาหลีใต้ ในช่องแคบฮอร์มุซ เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา และมีแผนจะตอบโต้ทันที หากทราบแหล่งที่มาของการโจมตี
เจ้าหน้าที่ทำเนียบประธานาธิบดี กล่าวว่า เรือนามู ซึ่งดำเนินการโดยบริษัทฮุนได เมอร์แชนต์ มารีน (เอชเอ็มเอ็ม) ไม่ได้ละเมิดกฎใด ๆ ที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น ในน่านน้ำนอกชายฝั่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) และเป็นกรณีการโจมตีเรือพาณิชย์ ที่ไม่สามารถหาเหตุผลมาอธิบายได้
