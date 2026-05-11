รมว.ท่องเที่ยวฯ เตรียมชง ครม.ลดวันพำนักฟรีวีซ่าในไทย หวังลดอาชญากรรมในคราบ นทท.

นายสุรศักดิ์ พันธุ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า การยกเลิกมาตรการฟรีวีซ่า อยู่ในขั้นตอนการทำงานและเตรียมเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นผู้จัดทำรายละเอียดทั้งหมดอย่างครบถ้วน ซึ่งจะเป็นการลดวันพำนักในประเทศลงให้เหมาะกับแต่ละประเทศ จากเดิมเป็นการกำหนดฟรีวีซ่าพำนักได้ถึง 60 วัน สำหรับชาวต่างชาติ 93 ประเทศ โดยเชื่อมั่นว่า การปรับลดวันพำนักในประเทศไทยให้เหมาะสมกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวอย่างแท้จริง จะเป็นส่วนแก้ไขการเข้ามาของอาชญากร หรือแฝงตัวเข้ามาก่ออาชญากรรมในคราบนักท่องเที่ยวได้
จากผลการศึกษาพบว่าค่าเฉลี่ยระยะเวลาการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทย ทั้งในกลุ่มระยะไกล (Long-haul) และระยะใกล้ (Short-haul) อยู่ที่ประมาณ 9 วันเศษเท่านั้น โดยประเทศที่มีระยะเวลาพำนักสูงสุดคือ นอร์เวย์ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 21 วัน ทำให้การกำหนดระยะเวลาวีซ่าไว้ที่ 30 วัน จึงถือว่าครอบคลุมกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไปอย่างเพียงพอแล้ว ส่วนผู้ที่มีวัตถุประสงค์อื่น อาทิ การมาฝึกงานหรือรักษาตัว สามารถเลือกขอวีซ่าประเภทอื่นที่ตรงกับวัตถุประสงค์ได้เช่นกัน การปรับลดวันพำนักของนักท่องเที่ยวต่างชาติจึงเชื่อมั่นว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดต่างชาติเที่ยวไทยในภาพรวมแน่นอน
