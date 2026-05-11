ปักกิ่งซัดกลับสหรัฐฯ ใส่ร้ายป้ายสี หลังขึ้นบัญชีดำ 3 บริษัทจีนให้ข้อมูลอิหร่าน

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน วันนี้ (11 พ.ค.) ว่า รัฐบาลปักกิ่งแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรง หลังรัฐบาลวอชิงตันขึ้นบัญชีดำ 3 บริษัทดาวเทียมยักษ์ใหญ่ของจีนฐานส่งข้อมูลลับให้อิหร่าน พร้อมโต้กลับว่า เป็นพฤติกรรมใส่ร้ายป้ายสี
นอกจากนี้ ยังประกาศจุดยืนปกป้องภาคธุรกิจอย่างเต็มที่ ท่ามกลางการจับตาว่า เรื่องนี้จะเป็นชนวนเหตุให้บรรยากาศการเยือนจีนผู้นำสหรัฐฯ มีความตึงเครียดหรือไม่
นอกจากนี้ ยังประกาศจุดยืนปกป้องภาคธุรกิจอย่างเต็มที่ ท่ามกลางการจับตาว่า เรื่องนี้จะเป็นชนวนเหตุให้บรรยากาศการเยือนจีนผู้นำสหรัฐฯ มีความตึงเครียดหรือไม่